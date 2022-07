Juve, Vlahovic non basta: ecco chi può arrivare in attacco (Di giovedì 14 luglio 2022) Completate le missioni Pogba e Di Maria, alla Juventus non rimane che sistemare il reparto offensivo con un ultimo colpo sul calciomercato. In attesa di sviluppi sul fronte de Ligt che, se dovesse partire, andrebbe rimpiazzato con un rinforzo all’altezza. In attacco però manca un vero punto di riferimento che possa far rifiatare Vlahovic. Kean infatti non convince a piano la dirigenza – che sta cercando una squadra interessata – e l’addio di Morata ha lasciato un buco che Allegri conta di colmare prima dell’inizio del campionato con un innesto all’altezza. Al momento sono tre i nomi che, per motivi diversi, stuzzicano le fantasie della Juventus. ecco quali. Alvaro Morata ANSA Alvaro Morata e Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus Lo spagnolo ha fatto ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) Completate le missioni Pogba e Di Maria, allantus non rimane che sistemare il reparto offensivo con un ultimo colpo sul calciomercato. In attesa di sviluppi sul fronte de Ligt che, se dovesse partire, andrebbe rimpiazzato con un rinforzo all’altezza. Inperò manca un vero punto di riferimento che possa far rifiatare. Kean infatti non convince a piano la dirigenza – che sta cercando una squadra interessata – e l’addio di Morata ha lasciato un buco che Allegri conta di colmare prima dell’inizio del campionato con un innesto all’altezza. Al momento sono tre i nomi che, per motivi diversi, stuzzicano le fantasie dellantus.quali. Alvaro Morata ANSA Alvaro Morata e Dusancon la maglia dellantus Lo spagnolo ha fatto ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @bomberborre: A gennaio : “Morata parte per far spazio a Vlahovic” , alla fine è rimasto Oggi : “De Ligt ceduto e arriverà un sostitut… - ferrantelli94 : RT @AmalaTV_: Repubblica - La Juve è alla ricerca di un vice Vlahovic: il preferito di Allegri è #Dzeko, ma anche #Icardi è in corsa. - emerico777 : @mirkonicolino Di Maria in attacco fa funzionare tutta la squadra perché l’effetto di questo giocatore in campo per… - bomberborre : A gennaio : “Morata parte per far spazio a Vlahovic” , alla fine è rimasto Oggi : “De Ligt ceduto e arriverà un s… - pccpla : RT @junews24com: Cherubini da Locatelli a Pogba: l'escalation del dirigente sul mercato della Juve - -