Inter, grave infortunio per un giocatore: salta la cessione (Di giovedì 14 luglio 2022) Un giocatore dell'Inter, tra i maggiori indiziati a lasciare Milano in estate, ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Brutte notizie per l'Inter durante il ritiro in vista dell'inizio della nuova stagione. Uno dei calciatori della rosa di Simone Inzaghi ha riportato un brutto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

