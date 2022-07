In una cerimonia a sorpresa, la regina Elisabetta ha conferito la Croce di San Giorgio all’intera Sanità inglese per l'impegno contro la pandemia (Di giovedì 14 luglio 2022) Non doveva esserci, la regina Elisabetta, nella sala delle investiture a Windsor. Il principe Carlo era arrivato puntuale a fare gli onori di casa in rappresentanza della madre. E invece la sovrana 96enne ha voluto fare una sorpresa a tutti, nonostante i suoi problemi di mobilità, per essere lei stessa a conferire il più alto onore a un’organizzazione che ammira più di tutte. La sovrana consegna la Croce di San Giorgio ad Amanda Pritchard (a destra), responsabile della Sanità inglese, e all’infermiera May Parsons, Windsor, 12 luglio 2022 (Getty Images) Leggi anche › La regina Elisabetta non accorcia le vacanze: il nuovo premier dovrà recarsi a Balmoral ... Leggi su iodonna (Di giovedì 14 luglio 2022) Non doveva esserci, la, nella sala delle investiture a Windsor. Il principe Carlo era arrivato puntuale a fare gli onori di casa in rappresentanza della madre. E invece la sovrana 96enne ha voluto fare unaa tutti, nonostante i suoi problemi di mobilità, per essere lei stessa a conferire il più alto onore a un’organizzazione che ammira più di tutte. La sovrana consegna ladi Sanad Amanda Pritchard (a destra), responsabile della, e all’infermiera May Parsons, Windsor, 12 luglio 2022 (Getty Images) Leggi anche › Lanon accorcia le vacanze: il nuovo premier dovrà recarsi a Balmoral ...

Pierfra81893656 : @liliaragnar Ma dai, potevano assalirlo tutti insieme, era una cerimonia, non c'era il prete e l'assistente solamen… - AuteraAnna : @MariaCanzanella Sara nostra premura vedere questa coppia che si amano da 8 anni e questo è vero amore sincero puli… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Le armi sono la prima causa di morte dei bambini negli Usa'. Lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, in una ceri… - msantarella : RT @amnestyitalia: Venerdì 15 luglio a #Rimini, ci sarà una cerimonia di Premiazione per la migliore tesi di laurea sui diritti umani in ri… - FridaeArtemisia : RT @amnestyitalia: Venerdì 15 luglio a #Rimini, ci sarà una cerimonia di Premiazione per la migliore tesi di laurea sui diritti umani in ri… -