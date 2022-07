Ignazio Moser | oggi compie 30 anni | i festeggiamenti in Puglia Video

(Di giovedì 14 luglio 2022)30. Ecco alcuni momenti deiiniziati ieri sera con gli amici a base di buon cibo e karaoke Una festa con gli amici a base di buon cibo e karaoke. Inizia così la serata diinperin compagnia della sua compagna, Cecilia Rodriguez, del cognato Jeremias Rodriguez e l’immancabile amico, tra gli altri, Nicola Ventola. Tra musica e divertimento immancabili gli auguri della sua compagna Cecilia che a mezzanotte in punto, preso il microfono, gli ha cantato tanti auguri per poi gettarsi tra le sue braccia e baciarlo. https://www.361magazine.com/wp-content/uploads/2022/07/cecilia.mp4...

Il campione di ciclismo commenta la fine del suo matrimonio con Carla Merz dopo 41 ...La reazione di. La fine di un matrimonio durato 40 anni. Finisce così un matrimonio che ha animato la provincia trentina per un quarantennio, da quando all'apice della sua carriera ...Francesco Moser e Carla Merz avevano smentito di essere in crisi Sarebbe invece emerso che i due sono separati da già da 4 anni Il Corriere della Sera riporta che qualcuno sostiene potrebbero entrarci ...Non solo Totti e Ilary: si separano anche il mito del ciclismo italiano e la sua riservatissima metà. "Non c'erano più le condizioni", dice lui. Ma a voler fare i detective si trovano due possibili ra ...