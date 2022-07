Ethan dei Maneskin, il dettaglio al Circo Massimo scatena il web (Di giovedì 14 luglio 2022) Ethan dei Maneskin ha dato spettacolo sul palco del Circo Massimo durante il concerto dello scorso sabato, ma i fan hanno notato un dettaglio. Sono passati anni da quando Ethan Torchio, insieme a Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Damiano David arrivò sul palco di X Factor. All’epoca, Manuel Agnelli non nascose di avere qualche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 14 luglio 2022)deiha dato spettacolo sul palco deldurante il concerto dello scorso sabato, ma i fan hanno notato un. Sono passati anni da quandoTorchio, insieme a Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Damiano David arrivò sul palco di X Factor. All’epoca, Manuel Agnelli non nascose di avere qualche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

ethansdrumset : dovrebbero cambiare i fotografi dei concerti dei maneskin. non è possibile che abbiamo venti foto di damiano, sette… - grlsbiteback_ : Ethan che guarda la vastità del c4zzo che gliele frega dei vostri giudizi su di lui e su quello che fa - msrundercover : RT @silviapisanoo: Ethan e Damiano, come dei genitori qualsiasi che non riescono più a tenere a bada le loro 2 pesti, se ne vanno. https://… - GoldNaty2 : @lurchbirch Ormai l'unico modo per avere contenuti Instagram di Ethan è attraverso l'ufficiale dei Måneskin o il privato di Victoria ?????? - Federic71404499 : RT @silviapisanoo: Ethan e Damiano, come dei genitori qualsiasi che non riescono più a tenere a bada le loro 2 pesti, se ne vanno. https://… -