Elisabetta Canalis questa volta esagera! Il primo piano dal quale è impossibile togliere lo sguardo

(Di giovedì 14 luglio 2022) E’ veramente in splendida forma, che in questi giorni sta trascorrendo le sue vacanze nella splendida Ibiza. La showgirl, divenuta famosa come velina mora,ha veramente esagerato e la sua foto ha fatto il giro del web! Una posa provocante che ha ipnotizzato tutti i suoi follower. Ormai da tempo si è allontanata dalle scene televisive e ha intrapreso una nuova vita negli Stati Uniti, ma appena può vola nella sua amata Italia esembra averle fatto proprio bene. Un’immagine sexy che non sempreregala ai suoi fan, soprattutto da quando è diventata mamma.(fonte web)da Striscia la notizia alle ...

Sammax883B : @ItsWendish Ciao. Piacevano anche a te molto come veline Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia? - crlggg : Quello che preferisco dalla TV italiana è Elisabetta Canalis. - JuncoPartnerInc : io pensavo che il ritorno di elisabetta canalis in italia inaugurasse un nuovo risorgimento e invece ilari e francesco si separano -

Corriere della Sera

I costumi matchy - matchy Calzedonia die Skyler Eva Perri si accendono con le nuance fluo, dall'arancio al fucsia al lime. Fiori macro caratterizzano i bikini di Federica Nargi e ...Parliamo del rapporto trae Bianca Balti , amiche inseparabili da qualche anno anche grazie alla vicinanza fisica, dato che entrambe vivono da anni a Los Angeles. Eppure qualcosa ... Elisabetta Canalis: «Mia figlia non va più a scuola per paura delle sparatorie» I costumi abbinati per mamma e figlia sono la tendenza più dolce dell'estate: da Caterina Balivo a Elisabetta Canalis e Sharon Fonseca. Matchy-matchy con le ...La Velina più iconica di sempre che ha conquistato fan sia in Italia che all'estero: Elisabetta Canalis non ha alcun confine ...