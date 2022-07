De Laurentiis a Giuntoli: “Voglio tanti sudamericani a Napoli”. Ecco i profili richiesti (Di giovedì 14 luglio 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Diktat di Aurelio De Laurentiis a Cristiano Giuntoli: “Dopo la cessione di Kalidou Koulibaly, Voglio vedere i sudamericani a Napoli”. Queste le parole che il presidente avrebbe detto al direttore sportivo, così come rivela Valter De Maggio su Radio Goal. I profili seguiti sono Paulo Dybala, Giovanni Simeone, Marcos Senesi e Nahitan Nandez che potrebbe arrivare appena verrà ceduto Diego Demme. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di giovedì 14 luglio 2022) CALCIOMERCATO. Diktat di Aurelio Dea Cristiano: “Dopo la cessione di Kalidou Koulibaly,vedere i”. Queste le parole che il presidente avrebbe detto al direttore sportivo, così come rivela Valter De Maggio su Radio Goal. Iseguiti sono Paulo Dybala, Giovanni Simeone, Marcos Senesi e Nahitan Nandez che potrebbe arrivare appena verrà ceduto Diego Demme. L'articolo proviene da Calcio, notizie supiu.com.

