CorSport: per la prima volta Lotito ha fatto un mercato a immagine e somiglianza del proprio allenatore (Di giovedì 14 luglio 2022) “Intensità e palleggio. Qualità elevatissime, colpi dentro l’organizzazione tattica di Sarri. Da centrocampo in su, sta prendendo forma una Lazio da sballo”. Lo scrive il Corriere dello Sport. L’unico rebus riguarda la linea difensiva che, essendo tutta nuova, va plasmata, ma la novità è che per la prima volta il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha investito in un mercato a immagine e somiglianza del suo allenatore. “Sta nascendo una squadra a immagine e somiglianza di Sarri. Mai ferma, compatta, con la linea difensiva alta. C’è un dato oggettivo. Lotito ha seguito il tecnico, scegliendo rinforzi congeniali al sistema di gioco. Mai successo in casa Lazio. Tare comprava. Poi toccava a Inzaghi, Pioli, Petkovic e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 luglio 2022) “Intensità e palleggio. Qualità elevatissime, colpi dentro l’organizzazione tattica di Sarri. Da centrocampo in su, sta prendendo forma una Lazio da sballo”. Lo scrive il Corriere dello Sport. L’unico rebus riguarda la linea difensiva che, essendo tutta nuova, va plasmata, ma la novità è che per lail presidente della Lazio, Claudio, ha investito in undel suo. “Sta nascendo una squadra adi Sarri. Mai ferma, compatta, con la linea difensiva alta. C’è un dato oggettivo.ha seguito il tecnico, scegliendo rinforzi congeniali al sistema di gioco. Mai successo in casa Lazio. Tare comprava. Poi toccava a Inzaghi, Pioli, Petkovic e ...

Pubblicità

AliprandiJacopo : ?? ?? La Roma in partenza per il Portogallo???? Presente naturalmente #Zaniolo, assente invece #Kluivert. #ASRoma… - AliprandiJacopo : Il Ceo #Berardi sullo stadio a Pietralata: “Esiste la possibilità di fare lo stadio entro il 2026, dovremmo lavorar… - GiocoCortoTV : Secondo @CorSport #Bruges rifiuta l'offerta del #Milan per #DeKetelaere di 28M+2 di bonus. Il club belga si aspetta una cifra maggiore - TUTTOB1 : CorSport: 'Palermo, interesse per gli under Elia e Cortinovis' - CalcioNapoli24 : CorSport - Il Napoli ha ricevuto una valanga di telefonate per Osimhen, anche l'Atletico Madrid! Una richiesta di A… -