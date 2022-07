Conte: “Noi coerenti. Se qualcuno ha operato una forzatura, se ne assuma la responsabilità” (Di giovedì 14 luglio 2022) “Se qualcuno ha operato una forzatura, si assuma la responsabilità della pagina che è stata scritta ieri”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, parlando della crisi di governo con i cronisti nel tragitto dalla sua abitazione alla sede del Movimento 5 stelle in via Campo Marzio. “Il Movimento 5 Stelle – ha spiegato l’ex premier – ha dato sostegno a questo governo sin dall’inizio per la transizione ecologica e la giustizia sociale. Questi sono i pilastri. Se poi si crea una forzatura e un ricatto per cui si mettono norme contro la transizione ecologica in un decreto che non c’entra nulla, voi capite che noi, per nessuna ragione al mondo, daremo voti per nuove trivellazioni, per costruire centrali a carbone, per costruire inceneritori, non è ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) “Sehauna, siladella pagina che è stata scritta ieri”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe, parlando della crisi di governo con i cronisti nel tragitto dalla sua abitazione alla sede del Movimento 5 stelle in via Campo Marzio. “Il Movimento 5 Stelle – ha spiegato l’ex premier – ha dato sostegno a questo governo sin dall’inizio per la transizione ecologica e la giustizia sociale. Questi sono i pilastri. Se poi si crea unae un ricatto per cui si mettono norme contro la transizione ecologica in un decreto che non c’entra nulla, voi capite che noi, per nessuna ragione al mondo, daremo voti per nuove trivellazioni, per costruire centrali a carbone, per costruire inceneritori, non è ...

