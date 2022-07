Concorso straordinario bis, autodichiarazione Covid per la partecipazione alla prova orale (Di giovedì 14 luglio 2022) Concorso straordinario bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: attenzione alle istruzioni diramate dagli USR per lo svolgimento della prova orale. Cosa portare: dalla ricevuta del bonifico effettuato per la partecipazione, al documento di riconoscimento, all'autocertificazione Covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 luglio 2022)bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: attenzione alle istruzioni diramate dagli USR per lo svolgimento della. Cosa portare: dricevuta del bonifico effettuato per la, al documento di riconoscimento, all'autocertificazione. L'articolo .

Pubblicità

ProDocente : Concorso Straordinario bis. Il 21 luglio ore 16.00 non perderti il webinar di Eurosofia sulle assegnazioni e sulle … - ProDocente : Concorso straordinario bis, autodichiarazione Covid per la partecipazione alla prova orale - orizzontescuola : Concorso straordinario bis, autodichiarazione Covid per la partecipazione alla prova orale - TecnicaScuola : Concorso straordinario. Anno di formazione e prova e percorso universitario di formazione --… - orizzontescuola : Concorso Straordinario bis. Il 21 luglio ore 16.00 non perderti il webinar di Eurosofia sulle assegnazioni e sulle… -