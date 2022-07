Pubblicità

LaStampa : Inghilterra: preoccupa Centaurus, nuova variante di Omicron. I virologi: “Potenzialmente ancora più trasmissibile” - SkyTG24 : Covid, allarme dalla Gran Bretagna sulla nuova variante Centaurus: cosa sappiamo - jeremyanon66 : RT @BoriManuela: Arriva la variante “centaurus”: la variante mitologica che ti fa diventare metà uomo e metà coglione! Circola già da mesi! - ElenaPas3 : RT @BoriManuela: Arriva la variante “centaurus”: la variante mitologica che ti fa diventare metà uomo e metà coglione! Circola già da mesi! - alessan47586283 : Centaurus, la variante «più contagiosa» di Omicron. Vaccini aggiornati «potrebbero non essere efficaci»… -

Nove mutazioni quasi tutte di successo in quanto a trasmissibilità, Covid, arriva lae con essa sintomi che potrebbero essere severi Covid, arriva lacon nuovi sintomi allo studio, dobbiamo preoccuparci Per il momento la...Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato Omicron BA.2.75 , prima nota come "indiana " e ora ribattezzata "", sta sollevando parecchia preoccupazione nel Regno Unito, dove i casi stanno aumentando rapidamente. Questa mutazione del coronavirus è stata scoperta ...La variante Centaurus del Covid potrebbe dare sintomi più severi perché "ha un 'jolly' in cui la somma delle parti potrebbe essere peggiore delle singole" ...Centaurus è la nuova variante del Covid. È stata finora individuata in dieci Paeisi. Il nome completo è Omicron BA.2.75. La sottovariante è ...