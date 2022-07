Borussia Dortmund | un ex Juve in rottura | è sul mercato

(Di giovedì 14 luglio 2022) Situazione complicata per Emre Can al. L'exè fuori dal progetto dei gialloneri che vorrebbero liberarsene...

Pubblicità

Undici

...document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1) Arrivato dalnel 2017, l'esterno offensivo vestirà la ...Dembélé era stato pagato 105 milioni più bonus nel 2017 , preso dal. E nonostante il talento cristallino gli infortuni fantozziani (più di 13 da quando era arrivato in Spagna) ... Il Borussia Dortmund sta facendo il solito mercato pirotecnico Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il 19enne inglese si aggiungerebbe ai vari Valverde, Camavinga e Tchouameni MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il mercato estivo non è ancora finito ma ...