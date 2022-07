Bonus Bambini, in arrivo 5.000€ per le famiglie con figli: come funziona (Di giovedì 14 luglio 2022) Bonus Bambini. Mettere su famiglia è indiscutibilmente un bellissimo atto di amore che tuttavia comporta una serie di spese per i neogenitori. In merito gli aiuti forniti dallo stato, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, rappresentano davvero una manna dal cielo. Vediamo quali sono e come fare per ottenerli. Leggi anche: Estate, ecco tutti i Bonus: dalle tende ai climatizzatori. Requisiti e come presentare la domanda Bonus Bambini: assegno di maternità In primo luogo, tra gli aiuti che le famiglie possono richiedere c’è l’assegno unico universal. Contributo con il quale, fino al compimento del 21esimo anno di età dei figli, è possibile ottenere 175 euro ogni mese. Quest’agevolazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 luglio 2022). Mettere su famiglia è indiscutibilmente un bellissimo atto di amore che tuttavia comporta una serie di spese per i neogenitori. In merito gli aiuti forniti dallo stato, soprattutto in un momento delicatoquello che stiamo vivendo, rappresentano davvero una manna dal cielo. Vediamo quali sono efare per ottenerli. Leggi anche: Estate, ecco tutti i: dalle tende ai climatizzatori. Requisiti epresentare la domanda: assegno di maternità In primo luogo, tra gli aiuti che lepossono richiedere c’è l’assegno unico universal. Contributo con il quale, fino al compimento del 21esimo anno di età dei, è possibile ottenere 175 euro ogni mese. Quest’agevolazione ...

Pubblicità

CorriereCitta : Bonus Bambini, in arrivo 5.000€ per le famiglie con figli: come funziona - TrendOnline : Hai già sentito parlare del #bonus di 150€ erogato dal #Comune? Si tratta di un bonus senza #ISEE, ma ci sono comun… - annacasini96 : RT @thevimmies: Volete vedere Christian sorridente? Dategli almeno una tra queste cose: - Danza - Famiglia - Cani - Bambini - Cibo (quest… - thevimmies : Volete vedere Christian sorridente? Dategli almeno una tra queste cose: - Danza - Famiglia - Cani - Bambini - Cibo (questa è bonus) ??? - infoitinterno : Bonus Bambini, arrivano 5000 euro per i genitori -