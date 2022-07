Avellino, De Vito sul mercato: “Abbiamo le idee chiare, ma prima le uscite” (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (AV) – “Lavoriamo a fari bassi. Come nella costruzione di un palazzo, di un parco, anche per una squadra si assemblano gli elementi poco alla volta. prima di aggiungere altri elementi dobbiamo lavorare sulle uscite, senza colpevolizzare o ricercare colpevoli o meno”. Così il direttore sportivo dell’Avellino, Enzo De Vito intervenuto alla conferenza pre-ritiro al Loreto di Mercogliano. “Vogliamo dare al mister Roberto Taurino, entro fine agosto, la squadra al completo – spiega – Ad oggi manca qualcosa, lo sappiamo. Ma non Abbiamo fretta, vogliamo lavorare con calma per trovare calciatori funzionali al nostro progetto”. “In questi giorni annunceremo delle uscite o qualche risoluzione – svela De Vito – Ad inizio ritiro saremo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (AV) – “Lavoriamo a fari bassi. Come nella costruzione di un palazzo, di un parco, anche per una squadra si assemblano gli elementi poco alla volta.di aggiungere altri elementi dobbiamo lavorare sulle, senza colpevolizzare o ricercare colpevoli o meno”. Così il direttore sportivo dell’, Enzo Deintervenuto alla conferenza pre-ritiro al Loreto di Mercogliano. “Vogliamo dare al mister Roberto Taurino, entro fine agosto, la squadra al completo – spiega – Ad oggi manca qualcosa, lo sappiamo. Ma nonfretta, vogliamo lavorare con calma per trovare calciatori funzionali al nostro progetto”. “In questi giorni annunceremo delleo qualche risoluzione – svela De– Ad inizio ritiro saremo ...

