Atletica, Mondiali 2022: i record del mondo che potrebbero cadere. Occhio a Duplantis e McLaughlin (Di giovedì 14 luglio 2022) Non è la stagione olimpica e non tutti i big si presenteranno al massimo al Mondiale di Eugene ma qualche primato mondiale trema comunque perché una rassegna iridata spinge comunque gli atleti a fare il massimo e perché gli statunitensi sulla pista di casa ci terranno a fare particolarmente bene. Gli specialisti dei record del mondo sono pronti, uno su tutti Armand Duplantis, lo svedese volante che sulla pista di casa tre settimane fa ha migliorato il record del mondo del salto con l’asta raggiungendo quota 6.16 outdoor, dopo aver scavalcato 6.20 indoor che, a tutti gli effetti, è il record del mondo. Duplantis ogni volta che scende in pedana può migliorare il primato mondiale. In campo maschile molto più complicato sarà vedere un nuovo ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) Non è la stagione olimpica e non tutti i big si presenteranno al massimo al Mondiale di Eugene ma qualche primato mondiale trema comunque perché una rassegna iridata spinge comunque gli atleti a fare il massimo e perché gli statunitensi sulla pista di casa ci terranno a fare particolarmente bene. Gli specialisti deidelsono pronti, uno su tutti Armand, lo svedese volante che sulla pista di casa tre settimane fa ha migliorato ildeldel salto con l’asta raggiungendo quota 6.16 outdoor, dopo aver scavalcato 6.20 indoor che, a tutti gli effetti, è ildelogni volta che scende in pedana può migliorare il primato mondiale. In campo maschile molto più complicato sarà vedere un nuovo ...

