Accende il barbecue | donna muore in ospedale per le gravi ustioni - Cronaca - lanazione it

Da quanto si apprende, la donna si sarebbe ustionata al volto e in altre parti del corpo , nella sua casa di Popoli lo scorso venerdì 8 luglio, mentre stava accendendo un, gettando del ...Napoli, Filippo Marzatico muore a 20 anni per una fiammata delilcon la bottiglia di alcol, 29enne avvolta dalle fiamme: corsa disperata all'ospedale Riesumare la salma ...Sulle cause del decesso sono stati ordinati ulteriori accertamenti tanto che la procura del tribunale di Pisa, competente per territorio, sta decidendo se disporre l'autopsia. Una donna, Maria Diodati ...Cronaca Pescara - 14/07/2022 13:23 - Una donna originaria di Popoli Maria Diodati di 56 anni, è deceduta ieri nell'ospedale di Pisa a causa delle gravi ustioni riportate in ...