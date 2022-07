Wannabe influencer e spam

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Oggi non abbiamo una segnalazione ma un caso che credo sia interessante raccontare. Giovedì 7 luglio, alle ore 22, su uno dei numeri di telefono della redazione di BUTAC tramite WhatsApp arriva un messaggio: Salve mi hanno mandato da voi per creare un articolo su di me.. Sono uscito in TV, sono un attore, Youtuber, Vlogger, possiedo un marchio di abbigliamento e un’agenzia.. A questa scarna presentazione fanno seguito 15 link su siti di nessuna notorietà, 15 link di cui 13 riportano più o meno le stesse identiche cose. Insieme al messaggio arrivano anche foto del soggetto in questione. Soggetto che conclude il messaggio chiedendo quando invieremo le domande per quest’intervista. Non rispondiamo al messaggio, non è un tipo di servizio per BUTAC, il dubbio è che il tipo abbia sbagliato numero. Quasi in contemporanea ci arriva una mail dallo stesso soggetto, ...

Pubblicità

rossi_anton78 : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Socialnetwork Oggi non abbiamo una segnalazione ma un caso che credo sia interessante raccontare. Giovedì 7 l… - franbar71 : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Socialnetwork Oggi non abbiamo una segnalazione ma un caso che credo sia interessante raccontare. Giovedì 7 l… - CambiamentoDel : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Socialnetwork Oggi non abbiamo una segnalazione ma un caso che credo sia interessante raccontare. Giovedì 7 l… - francypar71 : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Socialnetwork Oggi non abbiamo una segnalazione ma un caso che credo sia interessante raccontare. Giovedì 7 l… - stop_fake_news_ : #Bufala #Socialnetwork Oggi non abbiamo una segnalazione ma un caso che credo sia interessante raccontare. Giovedì… -

L'HuffPost

C'è un trend molto diffuso su Instagram: un filmato mostra dapprima lo scatto perfetto di una persona immersa in luoghi spettacolari e apparentemente incontaminati. Questo almeno è la visione di quel ......seguitissimo pretee youtuber, ha usato il suo profilo Instagram per lanciare una proposta ai Pinguini Tattici Nucleari . Tutto nasce da una frase della loro nuova canzone, Giovani... La dura estate dei wannabe travel influencer (di S. Renda) Jennifer Pamplona, a former Versace model, has spent almost $600K on cosmetic procedures to make herself look like Kim Kardashian.Justin Hodges is on the verge of a big-money pay day, eyeing a blockbuster bout with fellow rugby league legend Paul Gallen. But first, Hodges will step into the ring to face Australian social media ...