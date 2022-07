“Visite mediche”: Salernitana, esulta Nicola per un altro affare chiuso (Di mercoledì 13 luglio 2022) Chiusura vicina della trattativa: domani sono previste le Visite mediche per il nuovo rinforzo della Salernitana targata Morgan De Sanctis L’irresistibile cavalcata che ha permesso di raggiungere una clamorosa salvezza e adesso il difficile: riconfermarsi mantenendo la massima serie. Possibilmente con un torneo meno tribolato. La nuova Salernitana del direttore sportivo Morgan De Sanctis sta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 13 luglio 2022) Chiusura vicina della trattativa: domani sono previste leper il nuovo rinforzo dellatargata Morgan De Sanctis L’irresistibile cavalcata che ha permesso di raggiungere una clamorosa salvezza e adesso il difficile: riconfermarsi mantenendo la massima serie. Possibilmente con un torneo meno tribolato. La nuovadel direttore sportivo Morgan De Sanctis sta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

OfficialSSLazio : ?? Visite mediche in corso in @ClinicaPaideia per Alessio Romagnoli! #CMonEagles ?? - Gazzetta_it : #Romagnoli travolto dall'affetto dei tifosi: 'Sei il Beckenbauer della #Lazio' - DiMarzio : #Calciomercato I Domani le visite mediche di Mattia #Caldara con lo @acspezia - POGBIANO : Zaniolo stava seguendo le visite mediche di Cambiaso - surfasport : ???? #ULTIMORA ?? Andrea #Cambiaso è un nuovo giocatore della #Juventus ?? Il terzino sinistro classe 2000 ha svolto le… -