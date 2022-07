Ultime Notizie Roma del 13-07-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale e ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitalini quello che stiamo vedendo in questo momento segnala per noi l’inizio di una nuova Ondata diffusa di covid in tutta l’Unione Europea quindi non c’è davvero dubbio che la pandemia non si è ancora finita e non c’è davvero tempo per l’auto con piace perché ci sono ancora molte persone a rischio di grave malattia infezione da covid che dobbiamo proteggere il prima possibile l’ha detto la direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Andrea monino dizione alla commissione se sul covid del Parlamento Europeo voglio anche ricordare a tutti noi che l’obiettivo e fare tutti gli sforzi della vaccinazione per evitare malattie gravi e decessi è quello che abbiamo visto finora è che vaccini attuali sono ...