Ultime Notizie – Omicron | sottovariante ‘Centaurus’ preoccupa virologi Gb

(Di mercoledì 13 luglio 2022) LaBa.2.75, ribattezzata, rilevata per la prima volta in India a inizio maggio e da allora registrata in una decina di Paesi, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Germania e Canada,perché sembra avere una capacità di trasmissibilità più elevata di5. L’Ecdc l’ha definita il 7 luglio come “variante da monitorare”. Dalle prime rilevazionipotrebbe “essere più trasmissibile o associata a malattie più gravi, ma i dati su questo fronte sono ancora deboli”. I– riporta ‘The Guardian’ – sono stati allertati dal numero di mutazioni ‘extra’ contenute in BA.2.75, rispetto a BA.2 “da cui è probabile si sia evoluta”. “Non sono tanto le singole mutazioni, ma il numero di ...

Sono 110.168 i nuovi contagi da Covid registrati nelle24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 142.967. Le vittime sono invece 106 in calo rispetto alle 157 di ieri. Il tasso si assesta al 26,8%, in lieve ...