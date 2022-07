Ultime Notizie – Governo, da Letta appello “alla responsabilità di tutti” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Enrico Letta alza l’asticella e la fa senza giri di parole. Non è “un ricatto”, non è “una ripicca” ma se i 5 Stelle escono, si va a votare. “E’ nella logica delle cose”. E le parole di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sono lì a confermarlo. “Quello che hanno detto è una considerazione ovvia”. Le parole del segretario del Pd davanti alla riunione congiunta dei parlamentari arrivano mentre è ancora in corso un consiglio nazionale fiume dei 5 Stelle. “Domani al Senato escono”, la previsione dei deputati e senatori che si infilano nella Sala Regina alla Camera. E il dem si appella “alla responsabilità di tutti”. Poi l’indiscrezione dell’Adnkronos su un possibile nuovo incontro o comunque contatti nelle prossime ore tra Giuseppe Conte e il premier Mario Draghi, ferma i motori. E da ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Enricoalza l’asticella e la fa senza giri di parole. Non è “un ricatto”, non è “una ripicca” ma se i 5 Stelle escono, si va a votare. “E’ nella logica delle cose”. E le parole di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sono lì a confermarlo. “Quello che hanno detto è una considerazione ovvia”. Le parole del segretario del Pd davantiriunione congiunta dei parlamentari arrivano mentre è ancora in corso un consiglio nazionale fiume dei 5 Stelle. “Domani al Senato escono”, la previsione dei deputati e senatori che si infilano nella Sala ReginaCamera. E il dem si appella “di”. Poi l’indiscrezione dell’Adnkronos su un possibile nuovo incontro o comunque contatti nelle prossime ore tra Giuseppe Conte e il premier Mario Draghi, ferma i motori. E da ...

