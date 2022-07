Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 5 696 contagi | bollettino 13 luglio

(Di mercoledì 13 luglio 2022) I nuovidaregistrati insono 5.696 su 23.616 test di cui 2.540 tamponi molecolari e 21.076 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 24,12% (79,1% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

