Salvini: “Senza M5s si torna al voto”, è un bluff? Segui la diretta con Peter Gomez (Di mercoledì 13 luglio 2022) . L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) . L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

AlexBazzaro : GOVERNO: SALVINI, 'NON DISPOSTI A RESTARE IN ESECUTIVO SENZA M5S' Molto bene… - petergomezblog : Salvini: “Senza M5s non restiamo al governo. Se non votano il decreto Aiuti si va al voto” - petergomezblog : Salvini: “Senza M5s non restiamo al governo”. Zaia e Fontana contrari: “Il premier vada avanti” - X12RED : Salvini: “Non siamo disposti a restare senza 5 Stelle”. ???????????? - isadoralarosa : RT @fattoquotidiano: Salvini: “Senza M5s si torna al voto”, è un bluff? Segui la diretta con Peter Gomez -