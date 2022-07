Quarta dose vaccini anti Covid, l’assalto degli over 60 prima delle vacanze ma le Regioni prevedono un flop entro fine mese (Di mercoledì 13 luglio 2022) Via libera agli over 60, bene Lombardia e Campania ma il ministero annuncia: «Non c’è una domanda tale da riaprire nuovi hub». E i medici di base si sfilano Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 13 luglio 2022) Via libera agli60, bene Lombardia e Campania ma il ministero annuncia: «Non c’è una domanda tale da riaprire nuovi hub». E i medici di base si sfilano

Pubblicità

AlexBazzaro : Ma a che titolo Ilaria Capua parla ancora dando indicazioni agli italiani su come vivere? Ha detto tutto e il contr… - GiovaQuez : Non è che 'dovete' farla. Non c'è obbligo. La quarta dose è raccomandata perché più circola il virus più possibilit… - Agenzia_Ansa : Tutte le domande sulla quarta dose del vaccino anti-Covid. Esperti divisi tra il booster subito o il vaccino aggior… - TizianaM11 : @Leonard1306___ La quarta dose è pagata da tutti noi, se vai in Svizzera paghi tu ????? - Speranzakemuore : RT @Leonard1306___: @Patryx5 Perché fare la quarta dose quando c'è l'eutanasia in Svizzera? -