Mondiali di scherma | gli azzurri in pedana e gli orari delle gare

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma – Giornata di partenze alla volta dell’Egitto per i primi atletiche saranno impegnati ai Campionati del Mondo Assoluti dia Il Cairo 2022, salendo ingià nelle fasi preliminari dopo gli ultimi ritiri svolti agli ordini dei commissari tecnici Nicola Zanotti per la sciabola, Dario Chiadò per la spada e Stefano Cerioni per il fioretto. Dall’aeroporto di Roma-Fiumicino sono volati all’ombraPiramidi gli sciabolatori Pietro Torre e Michele Gallo, che venerdì cercheranno il pass per il tabellone principale a cui sono già certi di partecipare per diritto di ranking Gigi Samele e Luca Curatoli. Con loro hanno raggiunto oggi la Capitale egiziana anche gli spadisti Davide Di Veroli e Gabriele Cimini, che saranno invece insabato con l’obiettivo di raggiungere tra i ...