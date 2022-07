Mina Settembre 2 | Gelsomina Sceglie Mimmo!

(Di mercoledì 13 luglio 2022)2: il set della fiction chiude i battenti dopo mesi di riprese ed arriva la notizia secondo cui Gelsofarà finalmente la sua scelta tra Claudio e Mimmo, dando il suo amore al ginecologo…2 sta per arrivare. Dopo una pausa di svariato tempo tra la prima e la seconda stagione, la stessa protagonista Serena Rossi ha annunciato la fine delle riprese. Di conseguenza, si è sempre più vicini alla messa in onda della fiction, che rappresenterà un punto di svolta per la vita sentimentale di Gelso. Quest’ultima si troverà costretta are tra i due uomini della sua vita e, nonostante le tante difficoltà, avrà le idee chiare.2: Gelsovuole stare con ...

Maurizio De Giovanni è stato colpito da un infarto nella notte. L'ideatore di Mina Settembre 2 e di altre fiction di grande successo in onda su Rai 1, come Il Commissario Ricciardi 2, è stato operato d'urgenza a Napoli.