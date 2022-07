M5s orientato a non votare fiducia domani.Ma a rinnovarla in caso verifica (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Consiglio nazionale dei Cinque Stelle riunito da Giuseppe Conte prima dell'assemblea dei parlamentari per decidere sul voto di fiducia di domani al Senato si è conclusa e Conte sta raggiungendo in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Consiglio nazionale dei Cinque Stelle riunito da Giuseppe Conte prima dell'assemblea dei parlamentari per decidere sul voto didial Senato si è conclusa e Conte sta raggiungendo in ...

Pubblicità

singerel : RT @claudiocerasa: Situa. Il M5s, sul dl aiuti, orientato a non votare la fiducia ma pronto a dare la fiducia in un secondo momento se Matt… - marianomascoli1 : RT @claudiocerasa: Situa. Il M5s, sul dl aiuti, orientato a non votare la fiducia ma pronto a dare la fiducia in un secondo momento se Matt… - ronaldinarina : RT @claudiocerasa: Situa. Il M5s, sul dl aiuti, orientato a non votare la fiducia ma pronto a dare la fiducia in un secondo momento se Matt… - FabPozz : RT @claudiocerasa: Situa. Il M5s, sul dl aiuti, orientato a non votare la fiducia ma pronto a dare la fiducia in un secondo momento se Matt… - Gauro5 : RT @claudiocerasa: Situa. Il M5s, sul dl aiuti, orientato a non votare la fiducia ma pronto a dare la fiducia in un secondo momento se Matt… -