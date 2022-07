(Di mercoledì 13 luglio 2022)ci haunanoi lo conoscevamo molto bene, arriva purtroppo la triste notizia. Alcuni personaggi della televisione, sebbene non si abbia con loro un rapporto diretto, per la quotidianità con la quale entrano nelle nostre case diventano quasi membri della famiglia. Per questo, quando purtroppo alcuni di loro L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

Leggilo.org

Ma per il giovane operaio, il romeno Costantin Obanel ,non c'è stato nulla da fare. I ... profondamente segnata da questo grave". La ministra si reca abitualmente in quella casa di ......Quella mole imponente che celava un carattere gentile e disponibile La città di Firenze è in, ...e dopo una recente operazione le sue condizioni si erano deteriorate progressivamente a ... Lutto: purtoppo ci ha lasciato dopo una lunga malattia, tutti noi lo conosciamo Il noto dating show di canale 5 piange la scomparsa improvvisa di un suo volto noto. I fan sono sconvolti, se ne è andata troppo presto: ecco di chi si tratta.Maurizio Zanello è annegato perché colto da malore: aveva 27 anni. Oggi 13 luglio bandiere a mezz'asta. Domani 14 luglio, alle 15.30, si terranno i funerali ...