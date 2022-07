Grano, verso un accordo tra Russia e Ucraina: “Consenso su controlli e sicurezza” ai colloqui in Turchia. Nuovo incontro nei prossimi giorni (Di mercoledì 13 luglio 2022) È durata un’ora e mezza a Istanbul la riunione a quattro fra Ucraina, Russia, Turchia e Onu che potrebbe contribuire allo sblocco dell’export del Grano ucraino via mare. I delegati militari di Mosca e Kiev, vestiti in abiti civili, si sono seduti a discutere insieme ai delegati di Ankara e agli osservatori delle Nazioni unite in quello che è stato per loro il primo faccia a faccia da mesi. Alla fine dell’incontro, le delegazioni russa e Ucraina hanno concordato nel creare a Istanbul un centro di coordinamento sui corridoi per l’esportazione di Grano dall’Ucraina nel mar Nero. Lo ha affermato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, come riportato dall’agenzia di stampa statale turca Anadolu. Secondo Akar, nel corso della riunione si è raggiunto “un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) È durata un’ora e mezza a Istanbul la riunione a quattro frae Onu che potrebbe contribuire allo sblocco dell’export delucraino via mare. I delegati militari di Mosca e Kiev, vestiti in abiti civili, si sono seduti a discutere insieme ai delegati di Ankara e agli osservatori delle Nazioni unite in quello che è stato per loro il primo faccia a faccia da mesi. Alla fine dell’, le delegazioni russa ehanno concordato nel creare a Istanbul un centro di coordinamento sui corridoi per l’esportazione didall’nel mar Nero. Lo ha affermato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, come riportato dall’agenzia di stampa statale turca Anadolu. Secondo Akar, nel corso della riunione si è raggiunto “un ...

