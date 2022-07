Governo, pure Matteo Salvini agita Mario Draghi: "Senza M5S sarà addio" (Di mercoledì 13 luglio 2022) ... 'Il voto della Lega c'è sempre stato, i 5 stelle non votano i provvedimenti e poi su certi giornali leggo che il problema è la Lega... Strano. Noi ci siamo, votiamo tutto quello che serve all'Italia ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) ... 'Il voto della Lega c'è sempre stato, i 5 stelle non votano i provvedimenti e poi su certi giornali leggo che il problema è la Lega... Strano. Noi ci siamo, votiamo tutto quello che serve all'Italia ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Il presidente Sergio Mattarella, in visita in Mozambico, ha appena stretto fraternamente la mano del suo omologo, F… - pfmajorino : Mezzo governo #Draghi va da #Erdogan , pure a parlare inevitabilmente di #Libia , e nemmeno mezza parola sul rispet… - fashionart19 : RT @ItalianPolitics: E al CorSera fanno finta di non sapere che Mattarella può pure rimandare il Governo Draghi davanti alle Camere per un… - JolietJackBlues : RT @spighissimo: Certo che un senatore che doveva abbandonare la politica e cancellare il Senato e che invece ha formato un partito virtual… - CesareMontanari : RT @spighissimo: Certo che un senatore che doveva abbandonare la politica e cancellare il Senato e che invece ha formato un partito virtual… -