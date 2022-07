Dimaro - Quinto giorno di ritiro per il Napoli

(Di mercoledì 13 luglio 2022)diper ilsul campo di Carciato a, doppia seduta di allenamento per gli azzurri. Dopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto esercitazione con le mani, torello, lavoro tecnico tattico e partita a tema con sviluppo di calci piazzati. A chiusura di sessione partita a campo ridotto gialli contro blu. Osimhen, arrivato in mattinata nel, ha terminato i test medici e fisici e ha svolto lavoro individuale in campo. Domani alle ore 18:00 andrà in scena l'amichevole contro l'Anaune. La gara verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del club. Fonte Ssc

Continua il ritiro precampionato del Napoli a Dimaro. La squadra oggi è scesa in campo per la sessione pomeridiana d'allenamento nel quinto giorno in Val di Sole. Inizio con il torello, per poi passare al lavoro di uscita dal basso palla al piede. Quinto giorno di allenamento per il Napoli, che è in ritiro a Dimaro. Gli azzurri sono scesi in campo per la sessione mattutina. Domani ci sarà il primo impegno, la prima amichevole contro l'Anaune. Oggi in Val di Sole è arrivato anche Osimhen, che ha lavorato in palestra. Domani Spalletti contro l'Anaune avrà primi riscontri sulla squadra.