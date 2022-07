Dayane Mello protagonista di un’iniziativa speciale a Milano VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 13 luglio 2022)di: la modella ha portato i suoi fan anche in questa nuova avventuraè amatissima da intere generazioni. Col suo talento e la sua determinazione, l’amatacome sempre riesce in ogni ruolo a portare a termine tantissimi progetti innovativi. E’ seguitissima e sostenuta da milioni di fan in giro per il mondo. L’ex gieffina dopo aver partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip non si è più fermata anzi è riuscita a conquistare il cuore dei fan ogni giorno sempre di più con la sua estrema dolcezza. Dall’esordito nell’ambito dell’imprenditoria con il suo primo brand di cosmetici “– DAY AND YOU” al lancio del primo profumo “GOCCIA”, ...