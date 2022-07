Biden in Medio Oriente. Conversazione con Bianco (ECFR) (Di mercoledì 13 luglio 2022) La prima tappa sarà Israele, con incontri che toccheranno vari angoli dell’incerto panorama politico dello stato ebraico. Poi la Palestina, per riaffermare l’interesse statunitense alla questione. Infine Joe Biden sarà in Arabia Saudita (a Jeddah) dove incontrerà i leader del Consiglio di Cooperazione del Golfo – tra cui l’erede al trono saudita, Mohammed bin Salman. Bin Salman è una figura controversa con cui finora il presidente democratico ha evitato contatti diretti, ma come fa notare Cinzia Bianco, esperta di Golfo dell’ECFR, dopo mesi di guerra russa in Ucraina, Biden è arrivato alla conclusione che la collaborazione con il più importante produttore al mondo di materia prima energetica è assolutamente necessaria. Anche perché la crisi energetica innescata dall’invasione lanciata da Vladimir Putin pesa ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 luglio 2022) La prima tappa sarà Israele, con incontri che toccheranno vari angoli dell’incerto panorama politico dello stato ebraico. Poi la Palestina, per riaffermare l’interesse statunitense alla questione. Infine Joesarà in Arabia Saudita (a Jeddah) dove incontrerà i leader del Consiglio di Cooperazione del Golfo – tra cui l’erede al trono saudita, Mohammed bin Salman. Bin Salman è una figura controversa con cui finora il presidente democratico ha evitato contatti diretti, ma come fa notare Cinzia, esperta di Golfo dell’, dopo mesi di guerra russa in Ucraina,è arrivato alla conclusione che la collaborazione con il più importante produttore al mondo di materia prima energetica è assolutamente necessaria. Anche perché la crisi energetica innescata dall’invasione lanciata da Vladimir Putin pesa ...

Pubblicità

RaiNews : L'operazione è avvenuta alla vigilia del primo viaggio in Medio Oriente del presidente americano - medicojunghiano : RT @AgenziaFides: ASIA/ TERRA SANTA - Il Presidente palestinese Abbas telefona a Papa Francesco alla vigilia del viaggio di Biden in Medio… - insideoverita : #Biden arriva in #MedioOriente con l’idea di voler interrompere l’immagine del disimpegno americano, ma dovendo ges… - maola_varalli : RT @LorenzoNoto2: A pochi giorni dal viaggio di Biden in Medio Oriente, il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan rivela inf… - HuffPostItalia : La visita di Biden in Medio Oriente: un disastro annunciato -