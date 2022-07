Barcellona, Laporta: «Questa settimana due presentazioni. Lewandowski? Non è facile» (Di mercoledì 13 luglio 2022) Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha fatto il punto della situazione sul mercato del club blaugrana: le parole Joan Laporta ha fatto il punto della situazione sul mercato del Barcellona. Le parole riprese dal Mundo Deportivo. LE PAROLE – «Questa settimana presenteremo Dembelé e Raphinha. Lewandowski? Stiamo facendo tutto il possibile, non è facile, ma stiamo lavorando bene». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Joan, presidente del, ha fatto il punto della situazione sul mercato del club blaugrana: le parole Joanha fatto il punto della situazione sul mercato del. Le parole riprese dal Mundo Deportivo. LE PAROLE – «presenteremo Dembelé e Raphinha.? Stiamo facendo tutto il possibile, non è, ma stiamo lavorando bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

