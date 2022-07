Attacco cardiaco | il tuo gruppo sanguigno ti dice se rischi l’infarto

Pubblicità

rosaroccaforte : RT @Adriano72197026: È morto a 64 anni, colpito da un attacco cardiaco mentre trascorreva le vacanze estive sul Lago di Garda. ???????? https:… - Corvonero75 : RT @Adriano72197026: È morto a 64 anni, colpito da un attacco cardiaco mentre trascorreva le vacanze estive sul Lago di Garda. ???????? https:… - SoniaLaVera : RT @Adriano72197026: È morto a 64 anni, colpito da un attacco cardiaco mentre trascorreva le vacanze estive sul Lago di Garda. ???????? https:… - RossanoBibalo : RT @Adriano72197026: È morto a 64 anni, colpito da un attacco cardiaco mentre trascorreva le vacanze estive sul Lago di Garda. ???????? https:… - Adriano72197026 : È morto a 64 anni, colpito da un attacco cardiaco mentre trascorreva le vacanze estive sul Lago di Garda. ???????? -

Maurizio De Giovanni colpito da un infarto Dopo aver accusato l', l'uomo è stato prontamente trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli dove i sanitari gli hanno praticato un' ...Better Call Saul (candidata miglior drama) Bob Odenkirk (che intanto ha rivelato che il prossimo episodio di Better Call Saul è quello in cui ha rischiato di morire per), non ha ...La SSC Napoli, attraverso i suoi canali social ufficiali, ha voluto inviare un messaggio di incoraggiamento al noto scrittore e tifoso partenopeo.shadow. Momenti di apprensione in nottata per Maurizio De Giovanni, colto da un attacco cardiaco nella sua abitazione mentre era in compagnia della moglie Paola e prontamente trasferito al Cardarelli ...