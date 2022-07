Antonino Spinalbese, scrive un post per festeggiare il primo anno della sua bambina e la fidanzata Giulia Tordini commenta (Di mercoledì 13 luglio 2022) La piccola Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ha compiuto un anno. L’ex parrucchiere ha scritto un post di auguri alla figlia e la fidanzata Giulia Tordini ha commentato. La figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, ovvero la piccola Luna Mari compie un anno. Nelle scorse ore il suo papà ha voluto fare alla piccola gli auguri su Instagram ed ha pubblicato un post che è stato commentato subito dopo dalla nuova fidanzata ovvero Giulia Tordini. Luna Marì Spinalbese compie un anno, gli auguri di papà Antonino che tanto commuovono il ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 13 luglio 2022) La piccola Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez eha compiuto un. L’ex parrucchiere ha scritto undi auguri alla figlia e lahato. La figlia di Belen Rodriguez e, ovvero la piccola Luna Mari compie un. Nelle scorse ore il suo papà ha voluto fare alla piccola gli auguri su Instagram ed ha pubblicato unche è statoto subito dopo dalla nuovaovvero. Luna Marìcompie un, gli auguri di papàche tanto commuovono il ...

Pubblicità

infoitcultura : Antonino Spinalbese ei torridi baci sensuali per dimenticare Belen - Ecco le foto hot! - infoitcultura : Antonino Spinalbese, bacio hot con la nuova fiamma. Ecco chi è - infoitcultura : Antonino Spinalbese i dolci auguri alla figlia e quel commento della nuova fidanzata - infoitcultura : Antonino Spinalbese fa gli auguri alla figlia Luna Marì e la fidanzata Giulia Tordini commenta - infoitcultura : Antonino Spinalbese, l'amore per la figlia in una dedica per il primo compleanno -