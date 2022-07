“Un sogno che si avvera”: Alessandra Amoroso arriva a San Siro (Di martedì 12 luglio 2022) Aveva soltanto 23 anni quando, nell’ormai lontano 2009, Alessandra Amoroso trionfava nell’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi, dando così il via ad una carriera ricca di grandi successi. E ora, tredici anni e nove album più tardi, la cantante salentina è pronta per il suo primo concerto allo stadio di San Siro, un vero e proprio sogno per ogni artista. È la seconda donna italiana a riuscire nell’impresa, dopo l’immensa Laura Pausini, e in questi giorni sta raccontando tramite la sua pagina Instagram l’enorme lavoro che c’è dietro l’evento previsto per il 13 luglio 2022. Un appuntamento imperdibile, con il quale Alessandra Amoroso festeggia il concerto numero 200 della sua carriera e il suo ultimo album, Tutto accade. E non poteva esserci modo migliore per celebrare questo ... Leggi su diredonna (Di martedì 12 luglio 2022) Aveva soltanto 23 anni quando, nell’ormai lontano 2009,trionfava nell’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi, dando così il via ad una carriera ricca di grandi successi. E ora, tredici anni e nove album più tardi, la cantante salentina è pronta per il suo primo concerto allo stadio di San, un vero e proprioper ogni artista. È la seconda donna italiana a riuscire nell’impresa, dopo l’immensa Laura Pausini, e in questi giorni sta raccontando tramite la sua pagina Instagram l’enorme lavoro che c’è dietro l’evento previsto per il 13 luglio 2022. Un appuntamento imperdibile, con il qualefesteggia il concerto numero 200 della sua carriera e il suo ultimo album, Tutto accade. E non poteva esserci modo migliore per celebrare questo ...

