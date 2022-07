Ultime Notizie – Draghi: “In lettera Conte molti punti convergenza con azione governo” (Di martedì 12 luglio 2022) “Incontro positivo con i sindacati. Grazie a Landini, Sbarra, Bombardieri per la disponibilità e il contributo”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. “Nei mesi scorsi ho auspicato un nuovo patto sociale per gestire la fase che stiamo attraversando e quella che attraverseremo nei prossimi mesi. Lo scopo è la continuazione della crescita e la protezione del potere di acquisto di lavoratori, pensionati e famiglie. Occorre essere insieme, con il pieno coinvolgimento di governo e parti sociali” ha detto il presidente del Consiglio. “Quando ho letto la lettera” consegnata da Giuseppe Conte “ho trovato molti punti di convergenza con l’agenda di governo e quindi i temi affrontati nella riunione di oggi con i sindacati sono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) “Incontro positivo con i sindacati. Grazie a Landini, Sbarra, Bombardieri per la disponibilità e il contributo”. Così il premier Marioin conferenza stampa. “Nei mesi scorsi ho auspicato un nuovo patto sociale per gestire la fase che stiamo attraversando e quella che attraverseremo nei prossimi mesi. Lo scopo è la continudella crescita e la protezione del potere di acquisto di lavoratori, pensionati e famiglie. Occorre essere insieme, con il pieno coinvolgimento die parti sociali” ha detto il presidente del Consiglio. “Quando ho letto la” consegnata da Giuseppe“ho trovatodicon l’agenda die quindi i temi affrontati nella riunione di oggi con i sindacati sono ...

