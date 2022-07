Treni gratis e sconti su bus e metrò: il piano di Sanchez contro il caro - vita (Di martedì 12 luglio 2022) Madrid, 12 luglio 2022 - Treni gratis : ma non succede in Italia. La misura è tra le proposte del premier spagnolo Pedro Sanchez contro il caro vita. Non solo nuove tasse sui profitti di banche e ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Madrid, 12 luglio 2022 -: ma non succede in Italia. La misura è tra le proposte del premier spagnolo Pedroil. Non solo nuove tasse sui profitti di banche e ...

