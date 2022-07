Tony Binarelli | è morto il mago di Domenica in | aveva 81 anni

(Di martedì 12 luglio 2022)81, èin un ospedale di Roma dove era ricoverato da circa un mese: è stato ildellaIn condotta da Corrado.a Roma oggi, 12 luglio 2022, all'età di 81, prestigiatore, attore e controfigura è stato un personaggio molto noto al pubblico televisivo deglisettanta, ospite per tredelle prime stagioni diIn condotte da Corrado. Era ricoverato in ospedale da circa un mese, da tempo, infatti, lottava contro una lunga malattia. Nato a Roma il 16 settembre 1940, ha debuttato sul piccolo schermo con lo sceneggiato Serata al Gatto Nero nel 1972. Ne 1974 partecipò al ...

Dopo aver lottato contro una lunga malattia, nella giornata di ieri verso le 3:30 del mattino è scomparso, il mago della televisione degli anni '90. Nato nel 1940 a Roma, si interessa alll'illusionismo, micromagia e cartomagia sin da subito per poi passare al mondo professionista nel 1972