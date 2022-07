Tennis, ATP Newport 2022: esordio vincente per Jason Kubler e Jack Sock (Di martedì 12 luglio 2022) Sono cominciati i match di primo turno nell’ultimo torneo della stagione su erba, quello di Newport. esordio vincente per l’australiano Jason Kubler, reduce dagli ottavi di finale conquistati a Wimbledon. Il numero 102 del mondo ha superato agevolmente il connazionale Jordan Thompson con il punteggio di 6-2 6-3 ed ora affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero uno. Buona la prima anche per Jack Sock, che sta cercando di ritrovarsi dopo alcune stagioni molto difficili per i tanti infortuni. Lo statunitense ha sconfitto in due set il moldavo Radu Albot per 6-1 7-6 e adesso trova al secondo turno il kazako Alexander Bublik. C’era un derby a stelle e strisce in questa prima giornata ed a vincerlo è stato Steve Johnson, che ha battuto 7-5 6-3 Stefan ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Sono cominciati i match di primo turno nell’ultimo torneo della stagione su erba, quello diper l’australiano, reduce dagli ottavi di finale conquistati a Wimbledon. Il numero 102 del mondo ha superato agevolmente il connazionale Jordan Thompson con il punteggio di 6-2 6-3 ed ora affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero uno. Buona la prima anche per, che sta cercando di ritrovarsi dopo alcune stagioni molto difficili per i tanti infortuni. Lo statunitense ha sconfitto in due set il moldavo Radu Albot per 6-1 7-6 e adesso trova al secondo turno il kazako Alexander Bublik. C’era un derby a stelle e strisce in questa prima giornata ed a vincerlo è stato Steve Johnson, che ha battuto 7-5 6-3 Stefan ...

