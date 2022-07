Programmi TV di stasera, martedì 12 luglio 2022. Al Pacino è Danny Collins su Rai 1 (Di martedì 12 luglio 2022) Al Pacino Rai1, ore 21.25: Danny Collins – La Canzone della Vita Film del 2015, di Dan Fogelman, con Al Pacino, Annette Bening, Jennifer Garner, Christopher Plummer. Prodotta in USA. Durata: 106 minuti. Trama: La storia di una rock star degli anni Settanta in fase di decadenza che si limita a riproporre a un pubblico poco esigente i successi del passato. Danny Collins ha più di sessant’anni e nessuna voglia di rinunciare alla sua vita fatta di sesso, droga e rock’n'roll. Il giorno del suo compleanno, l’artista riceve dal manager Frank Grubman un regalo inaspettato che cambierà la sua vita: una lettera che John Lennon aveva scritto per Danny quarant’anni prima, ma che non gli era mai stata recapitata. Rai2, ore 21.20: Dalla Strada al Palco Talent Show. Terza puntata ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 12 luglio 2022) AlRai1, ore 21.25:– La Canzone della Vita Film del 2015, di Dan Fogelman, con Al, Annette Bening, Jennifer Garner, Christopher Plummer. Prodotta in USA. Durata: 106 minuti. Trama: La storia di una rock star degli anni Settanta in fase di decadenza che si limita a riproporre a un pubblico poco esigente i successi del passato.ha più di sessant’anni e nessuna voglia di rinunciare alla sua vita fatta di sesso, droga e rock’n'roll. Il giorno del suo compleanno, l’artista riceve dal manager Frank Grubman un regalo inaspettato che cambierà la sua vita: una lettera che John Lennon aveva scritto perquarant’anni prima, ma che non gli era mai stata recapitata. Rai2, ore 21.20: Dalla Strada al Palco Talent Show. Terza puntata ...

