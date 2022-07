Problemi per Jovanotti | “Nessuna possibilità di recupero” | brutto guaio per il cantante

Leggi su specialmag

(Di martedì 12 luglio 2022) Il noto, alle prese con il tour estivo, sembra incastrato in un problema più grande di lui. Momenti di panico per(Youtube)È una star della musica pop italiana,. Per lui, l’età sembra non contare e gli anni sembrano non passare mai: resta sempre un instancabile animale da palcoscenico, dall’energia incontenibile e dall’entusiasmo contagioso. Proprio in questi giorni, infatti, è alle prese con il Jova Beach Party 2022, un tour nelle spiagge d’Italia con migliaia di persone in costume, con i piedi sulla sabbia, a ballare sul ritmo delle sue canzoni. Nelle ultime ore, però, per lui sembra essersi intricato qualcosa dell’organizzazione del tour estivo. Le parole sono molto dure, così come lo scenario che aprono: se così si confermasse, il pubblico potrebbe restarne molto deluso. Ecco ...