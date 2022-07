Marsiglia | Camoranesi lascia l’incarico dopo una settimana

(Di martedì 12 luglio 2022) Mauro Germanha giàto il. Annunciato appena unafa come membro dello staff di Igor Tudor, che dichiarò che l’ex centrocampista tra le altre della Juventus sarebbe stato il suo braccio destro. Invece, il campione del mondo 2006 hato: “Igor mi ha chiamato per aiutarlo in attesa di completare il suo organico”, si è giustificato, e probabilmente ora punterà a una panchina da capo allenatore. SportFace.

