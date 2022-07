Marracash, al via stasera il “Persone Tour” del King del Rap (Di martedì 12 luglio 2022) Con un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano, Marracash è pronto a tornare live sui palchi indoor e outdoor più importanti d’Italia: parte stasera dallo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO) “Persone Tour”, uno dei Tour più attesi degli ultimi 3 anni, occasione per ascoltare e cantare i grandi successi del King del Rap e, soprattutto, i suoi due ultimi album da record, “PERSONA” e “NOI, LORO, GLI ALTRI”. “Il pubblico fa sempre il 50% del lavoro, completa quello che un artista prova a fare in studio – racconta Marracash – Dal canto mio ho fatto un grande lavoro di riarrangiamento dei brani, che secondo me diventano tridimensionali portati live con una band. Non si suona da così tanto che quasi non mi ricordo più l’effetto che fa, ho bisogno delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 luglio 2022) Con un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano,è pronto a tornare live sui palchi indoor e outdoor più importanti d’Italia: partedallo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO) “”, uno deipiù attesi degli ultimi 3 anni, occasione per ascoltare e cantare i grandi successi deldel Rap e, soprattutto, i suoi due ultimi album da record, “PERSONA” e “NOI, LORO, GLI ALTRI”. “Il pubblico fa sempre il 50% del lavoro, completa quello che un artista prova a fare in studio – racconta– Dal canto mio ho fatto un grande lavoro di riarrangiamento dei brani, che secondo me diventano tridimensionali portati live con una band. Non si suona da così tanto che quasi non mi ricordo più l’effetto che fa, ho bisogno delle ...

Pubblicità

DietrolaNotizia : Marracash: al via domanidal Stupinigi Sonic Park di Nichelino il 'Persone Tour' - RichMan90s : Marracash, Guè - 8 LOVE - MontiFrancy82 : @marracash : al via da STUPINIGI SONIC PARK di NICHELINO (TO) il “PERSONE TOUR” - SMSNEWSOFFICIAL : @marracash : al via da STUPINIGI SONIC PARK di NICHELINO (TO) il “PERSONE TOUR” - paracadutefc : RT @Stefanofisicoit: .@marracash : al via domani il #PersoneTour , uno dei tour più attesi negli ultimi tre anni. -