Maria Ressa rischia una lunga pena detentiva nelle Filippine (Di martedì 12 luglio 2022) L'8 luglio, la Corte d'Appello filippina ha confermato la condanna della fondatrice di Rappler e premio Nobel Maria Ressa e dell'ex ricercatore di Rappler Rey Santos Jr. con accuse inventate di diffamazione informatica. Il rigetto del loro appello da parte della corte porta Ressa e Santos Jr. un passo avanti verso una possibile reclusione.

Arrivata a Tokyo la salma di Abe FILIPPINE Maria Ressa, premio Nobel per la pace l'anno scorso e co - fondatrice del sito Rappler, ha dichiarato di aver perso il ricorso contro una condanna per diffamazione online . Ressa e l'ex ... Filippine: Nobel Ressa perde appello condanna diffamazione Il premio Nobel per la pace, la filippina Maria Ressa ha perso l'appello contro la condanna per diffamazione informatica. Lo ha reso noto il suo sito web di notizie Rappler. Ressa e il suo ex collega Rey Santos Jr rischiano lunghe pene ... Corriere della Sera Euroagenda: avvenimenti dall’11 al 17 luglio BRUXELLES - Eurogruppo; - Riunione della commissione Politica di coesione (Coter) al Comitato delle Regioni (h.08:45, fino al 12/07). Parlamento Ue - Negoziati interistituzionali su Ets e Cbam; - Comm ... Arrivata a Tokyo la salma di Abe Le altre notizie del giorno: in Sri Lanka è stato imposto il coprifuoco sulla capitale Colombo, la Russia ha posto il veto sull'invio di aiuti a Idlib, Maria Ressa ha perso un primo ricorso ... FILIPPINE, premio Nobel per la pace l'anno scorso e co - fondatrice del sito Rappler, ha dichiarato di aver perso il ricorso contro una condanna per diffamazione online .e l'ex ...Il premio Nobel per la pace, la filippinaha perso l'appello contro la condanna per diffamazione informatica. Lo ha reso noto il suo sito web di notizie Rappler.e il suo ex collega Rey Santos Jr rischiano lunghe pene ... Filippine, le condanne non fermano Maria Ressa BRUXELLES - Eurogruppo; - Riunione della commissione Politica di coesione (Coter) al Comitato delle Regioni (h.08:45, fino al 12/07). Parlamento Ue - Negoziati interistituzionali su Ets e Cbam; - Comm ...Le altre notizie del giorno: in Sri Lanka è stato imposto il coprifuoco sulla capitale Colombo, la Russia ha posto il veto sull'invio di aiuti a Idlib, Maria Ressa ha perso un primo ricorso ...