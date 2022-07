Lecce | Frabotta | «Corvino mi ha convinto | voglio dimostrare che valgo»

(Di martedì 12 luglio 2022) Il neo esterno delha parlato della sua nuova avventura in maglia giallorossa Gianluca, neo esterno delarrivato in prestito dalla Juventus, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua nuova avventura in maglia giallorossa.– «Il direttoremi ha. Ho sentito la fiducia sua e dell’allenatore Marco Baroni. Sto prendendo ritmo e mi trovo bene con la squadra. Antonio Ragusa mi ha parlato bene del club e della città che ho visto poco, ma sembra meravigliosa. Intanto un paio di pasticciotti me li sono fatti…». QUALITA – «La corsa? Col pallone sì. Mi piace andare, ma devo migliorare nelle due fasi. La fisicità conta, ma col Var i difensori entrano meno. La voglia è tanta. E’ una sfida ...

PianetaLecce : Frabotta si racconta: 'A Lecce la mia rinascita. Strefezza può essere la sorpresa' - Fantacalcio : Frabotta, messaggio ai fantallenatori: 'A Lecce la mia rinascita. La sorpresa sarà Strefezza'… - TUTTOJUVE_COM : Lecce, Baroni: 'Abbiamo fiducia in Frabotta, deve recuperare il tempo perduto dopo l'infortunio' - sportli26181512 : Lecce, Baroni: 'Ceesay è velocissimo. Frabotta? Abbiamo fiducia in lui...': L'allenatore del Lecce, Marco Baroni, i… - TotoeCalcio : #Calcio #SerieA. Acquisti e prestiti neo promosse. Se ho letto bene. Si muove bene il #Monza. #RANOCCHIA #CRAGNO… -

Ilsi è assicurato in prestito i giovani Simone Colombo e, ha preso Brancolini e Cheesay, pensa a Maksimovic.Commenta per primo L'allenatore del, Marco Baroni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport , ha parlato dei nuovi acquisti: 'Per ... SU- 'Abbiamo fiducia in lui. Deve scalare una montagna ...Gianluca Frabotta, neo esterno del Lecce arrivato in prestito dalla Juventus, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua nuova avventura in maglia giallorossa. LECCE – «Il ...Gianluca Frabotta non vede l'ora di cominciare. Alla "Gazzetta dello Sport" il nuovo terzino del Lecce è tornato a parlare della sua prossima avventura, proiettandosi con fiducia al campionato che orm ...