Germania, il rosso non è uguale per tutti. Al volante di un suv la multa raddoppia (Di martedì 12 luglio 2022) Un mese di divieto di guida e 350 euro di multa. È la sanzione inflitta dai giudici del Tribunale Distrettuale di Francoforte ad un automobilista che, lo scorso 5 novembre, ero passato con il rosso ad in incrocio in città. Dopo 3 secondi di giallo, il semaforo aveva già cambiato colore da 11 decimi. L’infrazione era stata rilevata da una postazione fissa: ordinaria amministrazione, in teoria. In pratica invece no, perché la multa media è generalmente di 200 euro. L’ammenda è stata quasi raddoppiata per via della pericolosità dei veicolo, uno sport utility per l’appunto. Sul provvedimento ha sicuramente gravato anche il curriculum del conducente (che nello specifico aveva ammesso la propria disattenzione), che in passato si era già concesso il superamento del limiti di velocità fuori dal centro abitato ed era stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Un mese di divieto di guida e 350 euro di. È la sanzione inflitta dai giudici del Tribunale Distrettuale di Francoforte ad un automobilista che, lo scorso 5 novembre, ero passato con ilad in incrocio in città. Dopo 3 secondi di giallo, il semaforo aveva già cambiato colore da 11 decimi. L’infrazione era stata rilevata da una postazione fissa: ordinaria amministrazione, in teoria. In pratica invece no, perché lamedia è generalmente di 200 euro. L’ammenda è stata quasita per via della pericolosità dei veicolo, uno sport utility per l’appunto. Sul provvedimento ha sicuramente gravato anche il curriculum del conducente (che nello specifico aveva ammesso la propria disattenzione), che in passato si era già concesso il superamento del limiti di velocità fuori dal centro abitato ed era stato ...

Pubblicità

fattiamotore : Germania, il rosso non è uguale per tutti. Al volante di un suv la multa raddoppia - zagor70 : Germania: l'11 luglio è l'armageddon del gas Sui calendari nel cuore industriale della Germania e nelle sale del… - DrKrisKelvin : La situazione climatica, strategica e umanitaria agghiacciante ha svelato il filo rosso tra i filosovietici e i fil… - LBasemi : Sui calendari nel cuore industriale della Germania e nelle sale del potere a Berlino, l'11 luglio è segnato in ross… - Samira1577 : @GPTurchi @fdragoni 1) nazismo e fascismo nacquero come reazione al comunismo (vedasi biennio rosso in Italia). 2)… -