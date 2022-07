Francesco Giorgino via dal TG1, dopo lo scandalo Rassegna stampa arrivano polemiche e addio (Di martedì 12 luglio 2022) Francesco Giorgino via dal TG1. Questa notizia chiude una giornata movimentata fatta da gossip e tante polemiche e anche in questo caso non sono mancate. Lo storico giornalista e volto dell’informazione di Rai1 alla fine ha ceduto al peso dello scontro e, seppur abbia deciso di non lasciare la Rai, la sua mansione sarà ben diversa da quella a cui siamo abituati. La decisione è arrivata dopo alcune presunte schermaglie registrate nella redazione del Tg1 e che non riguarderebbero solo Francesco Giorgino. Il neo direttore Monica Maggioni avrebbe chiesto a Francesco Giorgino, a Laura Chimenti ed Emma d’Aquino di prendere il timone della Rassegna stampa del mattino oltre che l’edizione serale del telegiornale Rai ma la ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 luglio 2022)via dal TG1. Questa notizia chiude una giornata movimentata fatta da gossip e tantee anche in questo caso non sono mancate. Lo storico giornalista e volto dell’informazione di Rai1 alla fine ha ceduto al peso dello scontro e, seppur abbia deciso di non lasciare la Rai, la sua mansione sarà ben diversa da quella a cui siamo abituati. La decisione è arrivataalcune presunte schermaglie registrate nella redazione del Tg1 e che non riguarderebbero solo. Il neo direttore Monica Maggioni avrebbe chiesto a, a Laura Chimenti ed Emma d’Aquino di prendere il timone delladel mattino oltre che l’edizione serale del telegiornale Rai ma la ...

