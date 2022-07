Draghi su M5S: “Il governo con gli ultimatum non lavora e non ha senso” (Di martedì 12 luglio 2022) “Il governo con gli ultimatum non lavora e non ha senso”. Così il premier Mario Draghi durante la conferenza stampa dopo l’incontro con i sindacati di oggi, martedì 12 luglio, in riferimento alla decisione del Movimento 5 Stelle di non votare alla Camera il Dl Aiuti. “Ho già detto che per me non c’è un governo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 12 luglio 2022) “Ilcon glinone non ha”. Così il premier Mariodurante la conferenza stampa dopo l’incontro con i sindacati di oggi, martedì 12 luglio, in riferimento alla decisione del Movimento 5 Stelle di non votare alla Camera il Dl Aiuti. “Ho già detto che per me non c’è unL'articolo proviene da Inews24.it.

